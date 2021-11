El Costa Brava i el Sevilla Atlètic es veien les cares avui en un duel on s'enfrontaven dos conjunts que necessitaven la victòria com fos. Tot i que les ocasions s'han decantat pels locals a la primera meitat, el Costa Brava ha dit primer la seva mitjançant un semi-xut de Guiu que Juan Maria rebutjava i feia entrar a la porteria. Nou minuts després, Juanlu ha fet l'empat a 1 en aprofitar una passada de la mort. A la represa, Xumetra ha pogut fer el segon amb un xut creuat però qui ha vist porta es Luismi Cruz amb una falta lateral per donar els tres punts al Sevilla Atlètic.