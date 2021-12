Ha arribat el dia més esperat. Sent fidel a la seva promesa, Marc Gasol tornarà a trepitjar la pista de Fontajau com a jugador del Bàsquet Girona. Totes les mirades se centraran en el retorn del pivot després del seu pas per l’NBA. I és que serà l’encarregat de «liderar» a un equip que necessita guanyar aquest vespre l’Osca (19 h) per trencar una ratxa de set derrotes consecutives en el que també serà el debut oficial de Jordi Sargatal a la banqueta.

«Per la trajectòria que té en Marc, des del primer dia tindrà un rol important. Aglutinarà el joc i ens ajudarà a treure els màxims avantatges possibles», va explicar el tècnic. Malgrat que Gasol no competeix des dels Jocs Olímpics de Tòquio, Sargatal va comentar que «el veig de menys a més». «Podrà ajudar des del minut u, tot i que li queda molt marge encara. El ritme de competició li donarà. Mica en mica, recuperarà la seva millor versió», va dir.

Així també ho creu el propi Gasol: «Sento les papallones, em fa il·lusió. Estic segur que serà un partit emocional, però haurem d’actuar en conseqüència del que plantegi el rival. Soc aquí per ajudar els companys. Intentarem tenir la pilota i ser un equip difícil a batre». El Bàsquet Girona encadena set derrotes consecutives i s’agafarà al debut del seu president a la pista per trencar la mala dinàmica. «L’estat anímic d’un equip influeix en els resultats i hem de tenir el millor possible», va comentar. En aquest sentit, Sargatal va afegir que «tenim en ment millorar dia a dia, malgrat el rerefons de les derrotes». «N’hi ha hagut per la mínima i volem arribar a ser un equip més consistent perquè no se’ns escapi la victòria en els últims minuts».

L’Osca, cuer de la LEB Or, serà el rival que patirà l’estrena de Gasol amb la samarreta del Girona. «Serà un partit difícil, com tots en aquesta competició, encara que l’Osca no arriba tampoc amb una bona situació de resultats. Té jugadors capaços d’obrir molt el camp, tant en línia de tres com per generar avantatges en el u contra u. Presentarem un equip més físic per la incorporació d’en Marc i la resta d’interiors. Volem que ell dinamitzi el joc a través de la seva lectura en la passada. Ha de ser dominador a la zona amb la resta de companys. Tenim un repte», va assegurar el tècnic.