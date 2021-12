La FIFA va sancionar ahir al Màlaga, equip de Segona Divisió, sense fitxar durant tres períodes de marcat de fitxatges consecutius, començant amb aquest que arrencarà l’1 de gener de 2022. Per això, el conjunt andalús no podrà tornar a fitxar jugadors fins a l’estiu de 2023 i tot, per no complir una sentència per un deute en el contracte amb el porter turc Cenk Gonen que va arribar a La Rosaleda procedent del Galatasaray l’estiu de 2017 i va jugar amb el Màlaga durant dues temporades. Des del club ja han dit que recorreran a la sanció perquè afirmen que la notificació de la FIFA va arribar a un correu que no existia i no en tenien constància.