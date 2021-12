Nit d’emocions europees. El Vila-real i el Sevilla busquen la classificació pels vuitens de final de la Champions, i els dos equips ho fan depenent d’ells mateixos. Els groguets, actuals segons del seu grup, visiten el camp de l’Atalanta, tercer (21h.) i amb un empat en farien prou per classificar-se en un grup on Manchester United ja és matemàticament primer. En canvi, el Sevilla necessita guanyar al camp del Salzburg per ser a la pròxima ronda. El grup dels andalusos és complex, perquè cap dels equips té la classificació assegurada ni tampoc està fora. El Lilla, que començarà el partit sent primer de grup amb vuit punts, visita el camp del Wolfsburg, últim amb cinc punts. Entre mig, els austríacs amb set i els andalusos amb sis.