No es recorda una irrupció d’una envergadura tan gran com l’aterratge de Marc Gasol a la LEB Or. Més enllà del nom propi, la posada en escena va ser de les que marquen una època, amb uns números estratosfèrics (19 punts, 16 rebots i 39 de valoració) per vestir la clara i contundent victòria del Bàsquet Girona contra el Levitec Osca davant de 4.000 espectadors al pavelló de Fontajau. Just el que necessitava l’equip, encallat des de feia moltes setmanes, enllaçant derrotes tot i la destitució del tècnic, Carles Marco, substituït per Jordi Sargatal, que ha passat de ser un pedaç a convertir-se en l’entrenador, confirmat, fins al final de temporada. Es quedarà en un no-res tot això si no se li dona continuïtat. Als números de Gasol, però per descomptat als bons resultats. Els gironins es mantenen a la part baixa de la classificació i per treure el cap una mica més amunt, necessiten les victòries. Si pot ser, començant per avui mateix, encara que es visiti la pista d’un dels candidats a l’ascens. L’Easycharger Palència és tercer, amb un balanç de 8 victòries i només dues derrotes i ve de guanyar els tres últims partits. Poca broma.

«Serà difícil. Guanyar en un escenari així contra un rival com aquest ens donaria un plus de confiança. Treballem per poder endur-nos més victòries de les que tenim. Hem de fer millor les coses i neutralitzar les seves armes», explica un Sargatal que assegura veure un Bàsquet Girona «preparat» per afrontar aquest repte. Un test d’alçada perquè Palència no és qualsevol equip. «Fa molts anys que navega per les primeres posicions de la classificació i té una plantilla molt sòlida. Segurament serà un dels equips que es mantindrà a la zona alta durant tota la lliga». No en destaca cap nom propi perquè els castellans són, sobretot, un grup «molt complet» i alhora un conjunt «amb molts punts a les mans». Començant per bases com Dani Rodríguez o Micah Speight, capaços de «portar el joc i poder finalitzar molt bé a cistella». Juguen també «amb molta confiança» Noah Allen i Prince Ali, la «bateria d’alers» del Palència, sempre amb «molta capacitat anotadora». Capítol a part mereix el joc interior, amb Roberts Blumbergs, un dels màxims rebotejadors del campionat, i el veterà Bamba Fall, jugador diferencial per dins. Aquí és on tenir o no tenir Marc Gasol pot ser fonamental. «Tindrem més centímetres i força amb ell en plantilla. Això ens pot ajudar a neutralitzar homes com en Fall, un dels referents en aquesta categoria. En Marc ens ha d’ajudar en aquest sentit». El Bàsquet Girona és catorzè amb 3 victòries i 7 desfetes.