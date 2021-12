El Figueres viu el món al revés. Si normalment als equips els és més fàcil guanyar a casa que a fora, als de Moisés Hurtado els passa tot el contrari. Aquesta temporada encara no han celebrat cap victòria al costat de la seva afició. L’estadi de Vilatenim se’ls resisteix. Tant, que fins ara hi han sumat 4 empats i encaixat 3 derrotes. De triomfs cap ni un, a diferència dels 4 que han aconseguit a domicili. Els blanc-i-blaus gastaran aquest vespre l’últim cartutx de l’any per vèncer contra el Sant Andreu (20 h).

Inicialment el partit que servirà per tancar la primera volta estava previst pel 2 de gener, però ambdós equips han preferit avançar-lo per passar el Nadal tranquils. Ho serà més per al Figueres si és capaç de tallar una ratxa de 2 derrotes consecutives i alhora guanyar a casa, malgrat les baixes que hi ha a la plantilla. Els andreuencs també busquen retrobar-se amb la victòria.