Fa uns tres mesos que s’havia recuperat una aparent normalitat i els estadis de futbol van obrir les portes de bat a bat. Fins que ara, coincidint amb l’entrada del nou any, es farà marxa enrere tenint en compte quina és la situació actual. La sisena onada de la pandèmia ha provocat que es prenguin noves mesures, pel que l’assistència als recintes esportius, siguin a l’exterior o a l’interior, se’n veurà afectada. El Consell Interterritorial, que representa el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, es va reunir ahir i una de les qüestions que va abordar va ser aquesta. El veredicte, acordat per unanimitat, és el de rebaixar de nou l’aforament límit als estadis i pavellons. En exteriors passarà a ser ara del 75 per cent. De la seva banda en interiors, que era del 80, es reduirà al 50 per cent.

Per tant, Montilivi s’haurà de tornar a adaptar a una mesura que es posarà en marxa el primer de gener i que durarà, com a mínim, fins el 31 del mateix mes. L’estadi del Girona tindrà llavors una capacitat màxima de 8.400 espectadors. De moment, no hi ha hagut tanta gent aquesta temporada però es preveu que el club haurà de recuperar les fórmules habituals per decidir qui pot o no assistir als partits. Diumenge no juga a casa, però l’equip ja en patirà les conseqüències perquè a l’Alcoraz hi podran entrar un màxim de 6.825 persones. Amb Fontajau li passarà més o menys el mateix. L’Spar Girona i el Bàsquet Girona hauran de jugar els seus partits, almenys durant el mes de gener, amb només la meitat del seu aforament. Una altra mesura decidida ahir, és que es redueix el temps de quarentena dels positius per coronavirus. Ja no s’hi hauran d’estar deu dies, sinó set.