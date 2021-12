L’Spar Girona no tindrà gairebé temps per descansar abans d’encetar un 2022 amb molts objectius per assolir i un calendari farcit de compromisos, però amb la bona notícia de poder anar recuperant efectius i comptar així amb la plantilla en la seva totalitat per afrontar el nou any.

Després de la còmoda victòria a la pista del Baxi Ferrerol (64-94) del passat dimarts, en el que va ser el darrer desplaçament de la primera volta de Lliga, les gironines completen durant el matí d’avui el darrer entrenament de l’any i comptaran amb només dos dies per descansar, recuperar forces i acomiadar-se d’un any 2021, que d’entre altres coses, els ha permès acabar a la part alta de la classificació del grup B d’Eurolliga -en segona posició, per sota del Fenerbahçe- i amb el bitllet directe per revalidar el títol de la Copa de la Reina, amb la victòria contra l’Estudiantes el darrer 11 de desembre.

No serà fins diumenge 2 de gener, després del parèntesi per menjar-se els raïms, que les d’Alfred Julbe tornaran a engegar motors, amb una jornada d’entrenament matinal. Sense temps per badar. I és que ho faran amb el focus ja posat al primer partit de l’any, de Lliga, el 4 de gener (19.30h), a Fontajau i contra el Durán Ensino, a la part baixa de la classificació.

D’aquí, les gironines donaran el tret de sortida a un mes de gener carregat amb un total de 8 partits, 5 de Lliga -entre ells la visita a la pista del València Basket el 15 de gener- i 3 més d’Eurolliga, això sí, amb només un desplaçament, a Turquia, a la pista del Galatasaray. Comptaran, a més, amb una primera setmana de marge i no serà fins al 12 de gener que disputaran el primer partit de l’any en competició europea, contra el Dynamo de Kursk.

Un dels incentius d’aquest 2022 és que es preveu clau per deixar enrere els maldecaps que ha comportat el fet d’arrossegar una plantilla curta bona part del curs, marcada per les lesions, i començar l’any amb més jugadores i amb la possibilitat de fer més rotacions. De fet, al darrer partit contra el Ferrol, l’Spar Girona va estar marcat per les baixes, especialment a la línia exterior, i va poder comptar amb només 8 jugadores disponibles.

Una de les incorporacions més esperades de cara al nou inici d’any és la de Magali Mendy, que ja estava previst de debutés abans de tancar aquest 2021, dimarts, però es va veure obligada a veure el partit des de la banqueta per un retard en el trànsfer. Ara ja està tot a punt i suposarà un reforç important per la rotació de les exteriors, que s’hauria de poder veure ja en el debut del 2022. A aquest reforç exterior s’afegirà també Binta Drammeh, que va descansar al darrer partit per precaució. I al retorn de Frida Eldebrink, que també es preveu pel mes de gener després de patir una lesió al soli de la cama esquerra a principis de desembre, encara se suma una altra bona i esperada notícia; la reaparició de Maria Araújo. L’aler pivot gallega va patir una greu lesió al genoll dret amb afectació a múltiples estructures la primavera passada, que l’ha obligat a passar per quiròfan, i després de 9 mesos fora de la pista, aquest gener podria ja tornar a competir, si tot avança com està previst.

Així doncs, un cop recuperades les peces, l’Uni encara aquest nou any amb objectius clars: mantenir-se dins el trident d’or que formen junt amb el Perfumerías Avenida i el València Bàsqueten la disputa pel lideratge de la Lliga Femenina Endesa; fer un bon paper a la competició europea, repetint la classificació històrica a quarts d’Eurolliga del curs passat o, fins i tot, fent un pas més; i revalidar el segell de campiones de la Copa de la Reina que ja van assolir el curs passat.