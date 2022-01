L’Espanyol visita aquest vespre el Toralín (21:00, DAZN), en el primer partit dels setzens de final de la Copa del Rei, per enfrontar-se al Ponferradina. Els de Vicente Moreno, a quatre punts d’Europa a la Lliga, esperen aprofitar la glopada anímica de la victòria davant el València a Mestalla (1-2), amb la qual van acomiadar 2021, per a iniciar de la millor manera el nou any. El gironí Jofre Carreras, després de la gran actuació a València repeteix convocatòria. A la llista hi és De Tomás i torna Calero però no pas David López, Morlanes, Miguelón ni Joan Garcia. Per la seva banda, el Ponferradina intentarà recuperarà el somriure després d’unes últimes setmanes complicades en les quals s’han allunyat dels llocs d’ascens directe de LaLiga SmartBank. Els empats davant el Leganés (1-1) i l’Amorebieta (1-1) i la derrota davant l’Oviedo (2-0) els han fet caure fins al cinquè lloc, a cinc punts del segon classificat.