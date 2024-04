Las Palmas-Girona: Compte enrere per la Champions (0-2)

«Europa, ja som aquí» i ben aviat «we are 'in' the Champions», fent un petit retoc a la famosa cançó de Queen. Si el Girona ha aconseguit ser en aquesta lluita és en part gràcies a la perseverança i la determinació dels darrers anys. Els números cada vegada són més favorables al conjunt blanc-i-vermell, que espera impacient els dies per proclamar-se oficialment equip de la Lliga de Campions. El compte enrere s'ha activat. La victòria d'aquest migdia davant Las Palmas (0-2), gràcies a un gol de David López a la primera part, que ha aprofitat el rebot d'un penal fallat per Dovbyk, perquè Álvaro Valles li ha endevinat el xut, i a un altre del davanter ucraïnès, que ha pogut aprofitar el segon intent que ha tingut des dels onze metres a la segona part, deixa l'objectiu a tocar. També ha ajudat la inspiració de Gazzaniga per aturar primer la pena màxima a Sandro.

Els de Míchel tornen a avançar el Barça a la classificació i se situen segons de manera provisional amb 71 punts, mentre amplien la distància respecte a l'Atlètic (10) i l'Athletic (13) que a la nit s'enfronten en un duel clau al Metropolitano (21:00 hores).

Quan les coses funcionen, més val no tocar res. Sobretot, quan hi ha tant en joc. Algú podria pensar que és previsible, però també infal·lible. Míchel ha sortit amb l'onze de gala a l'Estadi de Gran Canària: Gazzaniga a la porteria; defensa de quatre amb Èric Garcia i Miguel als laterals i David López i Blind de parella de centrals; Aleix Garcia, Yangel Herrera i Iván Martín al mig del camp; i Yan Couto i Savinho en línia d'atac amb el pitxitxi Dovbyk com a gran referència ofensiva. Portar punts al damunt de la cella i anar embenat pel fort cop al cap que es va fer en un dels entrenaments previs al partit amb Juanpe -i que ha deixat al central canari fora de la convocatòria perquè pateix una fractura nasal per la qual no ha pogut volar a la seva terra-, no ha estat cap impediment perquè el brasiler repeteixi d'inici al lloc de Tsygankov, que ha començat a la banqueta. Aquesta vegada l'entrenador no s'ha emportat a cap jugador del filial, que prou feina té per salvar la categoria.

Les expectatives eren altes, encara que a l'hora de la veritat els gironins han estat una mica lluny de la seva millor versió. Fidels al seu estil, sortint des del darrere i amb Gazzaniga participant constantment en el joc per arribar a camp contrari, però sense brillar al damunt de la gespa com sí que ho van fer contra el Cadis, han topat amb l'equip de García Pimienta. Las Palmas pressionava i estava atent per interceptar cada pilota que es trobés. Moleiro s'ha quedat pràcticament sol en una acció, obligant David López a prendre la pitjor decisió dins l'àrea. L'àrbitre ha assenyalat penal sense dubtar-ho i, després de revisar la jugada a la pantalla del VAR, ha mantingut la seva decisió, malgrat que el contacte era lleu. Ha sigut llavors quan el porter argentí s'ha fet immens, aturant el xut de Sandro des dels onze metres.

Al Girona li mancava fer un pas més en atac. Aleix Garcia no ha ajustat bé, després de rebre una pilota de Savinho que ha sortit desviada; però, aviat, ha tingut fortuna amb el segon penal de l'encontre. Kirian ha agafat Èric Garcia davant l'àrbitre i Figueroa Vázquez ho ha tingut claríssim. S'ha repetit el mateix guió que al primer, tot i que a la inversa. Álvaro Valles ha aturat la pena màxima a Dovbyk amb la sort que, en aquest cas, David López ha estat atent per caçar el refús del porter andalús i avançar el Girona al minut 26.

Això ha permès als de Míchel tenir més presència en atac, sense aconseguir que cap de les centrades de Yan Couto per la banda dreta arribessin lluny.

Diuen que la sort somriu als campions. Així s'ha sentit avui l'equip de Míchel, imposant la seva superioritat a la lliga davant un rival que fa jornades que ha desconnectat de la competició amb la permanència garantida. Las Palmas no ha sorprès en cap moment Gazzaniga i ha estat víctima dels seus propis errors. Una trepitjada de Mika Mármol a Yan Couto dins l'àrea ha estat la sentència que necessitava posar el Girona. Álvaro Valles li ha tornat a endevinar el xut a Dovbyk, però, aquest cop sí, l'ucraïnès ha estat letal per sumar el seu 19è gol. La Champions pràcticament ja és aquí.

Recupera el minut a minut:

En directo

FINAAAAAAAAL, GUANYA EL GIRONA!

95'. Quin peu de Gazzaniga que evita el gol del Las Palmas!

90+1'. Hi haurà vuit minuts d'afegit

89'. Doble canvi al Girona: entren Arnau i Solís per Iván Martín i Yangel Herrera