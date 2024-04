Roberto Íñiguez: "La paraula més important en un Play-off és consistència"

Pas a pas. Partit a partit. No s'ha de córrer en excés ni tampoc relaxar-se. Aquest és el missatge que ha donat l'entrenador de l'Uni Girona en la roda de premsa prèvia a la tornada de quarts de final dels Play-offs. Les gironines demà (16:30 / la xarxa +) han de sentenciar la primera eliminatòria i, a més a més, tenen el deure de tornar a convènçer per iniciar la següent guerra amb la màxima confiança possible.

"No, no, no, de felicitats res, felicita'm demà si guanyem", d'aquesta manera anecdòtica ha deixat clar el tècnic basc que la feina no s'ha acabat i, que el Jairis té la possibilitat de ser l'equip que passi a la següent eliminatòria. Del Yo no me llamo Milagros, yo me llamo Roberto, el tècnic basc pensa que guanya la lliga seria el màxim èxit al qual pot aspirar l'equip, però, d'altra banda, no sap si són capaces d'assolir-ho, "No en tinc ni idea, jo només estic centrat en el partit de demà. Vull anar partit a partit, entrenament a entrenament i reunió a reunió. Desitjo anar a dormir sabent que he fet la millor feina possible".

L'Spar Girona continua tenint baixes a les seves files. Irati Etxarri ha fet un pas enrere en la seva recuperació i està totalment descartada pel partit de demà i, per altra banda, Lauren Nicholson serà dubte fins a l'últim moment. La jugadora australiana es va perdre el primer partit a causa d'un procés víric.

El primer partit de la sèrie va ser un enfrontament molt igualat, però Roberto Íñiguez creu que el ritme de l'equip va ser clau per endur-se la victòria, "Hi ha una gran diferència amb els llançaments de cada equip. Nosaltres vam tirar més vegades. Vam jugar més possessions".

El dirigent va donar la clau de l'anada "Estic content del partit, perquè vam tenir un aspecte que ens ha faltat durant l'any. Consistència. Crec que és l'aspecte clau per a uns Play-offs. La meva experiència em diu que és el més rellevant. Per sobre del talent o l'experiència. Aquesta consistència l'hem d'allargar en el segon partit. Hem jugat la primera part d'una sèrie de dos partits".

L'Uni Girona va demostrar que la regularitat que li ha faltat durant la temporada ha sigut el gran problema. Després d'unes setmanes més tranquil·les, Roberto Íñiguez n'ha parlat, "Les coses no són casualitat. Quan pots entrenar una mica millor, vas agafant aquesta confiança, l'equip es va sentint més preparat i al final ho executes en els partits".

Els Play-offs tenen una màgia especial. L'estructura d'aquest format et porta a estudiar al detall el teu rival i, el dirigent gironí, amb una gran experiència, ha parlat sobre com està executant aquest estudi del contrincant, "Els temps m'ha ensenyat que m'he equivocat moltes vegades. Tinc clar que el més important no és el que saps o el que els hi dius, és el que els hi arriba. Moltes vegades menys és més.".

ELS RESULTATS DEL PRIMER PARTIT

L'entrenador de l'Uni Girona, al ser preguntat pels sorprenents resultats en els primers partits, ha remarcat una vegada més la poca importància que li està donant, sent clar i deixant una nova anècdota, responent en anglès, "I don't give a f*** (M'importa una merda). El nostre treball. Cadascú s'espavili".

De totes maneres, el resultat més probable era l'eliminació del vuitè classificat, el BAXI Ferrol contra el Perfumerías Avenida, però les guanyadores de la fase regular hauran de remuntar 12 punts de desavantatge en perdre el primer partit 61 a 49.

Aquí no s'acaben les sorpreses. El València Basket va suar de valent per superar a IDK Euskotren, va vèncer per la mínima, 60 a 70. Per finalitzar, l'Estudiantes va guanyar al Saragossa 74 a 65. L'equip madrileny va arribar a tenir un avantatge de 23 punts que no va saber aguantar. Els quarts de final estan sent una autèntica carnisseria.