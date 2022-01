El Barça ha renovat el contracte de Samuel Umtiti. Fins a 2026, tres anys més dels que tenia pactats. Lluny de pregar perquè arribés una oferta que permetés desprendre's del defensa, el club ha ampliat l'estada del futbolista que podria arribar a complir deu anys en el vestuari.

El pacte comporta que Umtiti es rebaixi la fitxa a canvi de romandre més anys a l'equip, la qual cosa permetrà la inscripció de Ferran Torres. El descens de la massa salarial amb aquesta rebaixa (o diferiment) del sou del defensa francès faciliten que el davanter valencià pugui entrar en el registre de la Lliga.

La figura d'Umtiti i la relació del Barça amb el jugador és un cas digne d'estudi. El club fa dos anys que intenta traspassar-lo o cedir-lo, però no ho ha aconseguit. Per la falta d'ofertes i per la nul·la predisposició del francès de marxar, que enlloc li haguessin pagat la fitxa que cobra en el Barça. Umtiti estava virtualment acomiadat durant l'estiu -es plantejava amb ell fins i tot la rescissió del contracte-, però després d'una reunió amb Joan Laporta va aconseguir assegurar la seva continuïtat. No sols això: el president el va catalogar de jugador "estratègic". Riqui Puig va merèixer idèntic qualificatiu.

El canvi d'estatus havia de portar més participació d'Umtiti a l'equip. No va anar així. No va jugar ni un minut amb Ronald Koeman ni amb Sergi Barjuan (tres partits) i només ha gaudit de 90 minuts amb Xavi Hernández a Pamplona. Ha estat l'últim jugador del primer equip a debutar i el que menys minuts ha disputat. No obstant això, el seu contracte amb el Barça, rebaixat, s'amplia tres anys i mig més. Un termini més gran es dona el club, al mateix temps, per a trobar-li una sortida.