El Bàsquet Girona ha perdut a la pista d'Estudiantes per 88-80. És la primera derrota dels gironins des de l'arribada de Marc Gasol a l'equip (3 victòries i 1 derrota). Els homes de Jordi Sargatal han fet un bon partit, però se'ls ha acabat la benzina a l'últim quart. De fet, han arribat a dominar de set punts 55-62 al tercer quart. Tanmateix, un parcial de 20-1 des d'aquest avantatge màxim ha tirat per terra la bona feina feta fins al moment. El conjunt madrileny ha sabut mantenir l'avantatge per continuar una jornada més imbatut a casa.

De nou, Marc Gasol ha estat el millor jugador del conjunt gironí amb 23 punts, 12 punts, 4 assistències i 39 de valoració. El pivot de Sant Boi ha estat ben acompanyat pel nou fitxatge i debutant de l'equip, Máximo Fjellerup, que ha anotat 16 punts i repartit 5 assistències. El bon paper dels dos ha estat insuficient per aconseguir el triomf davant l'Estudiantes, el principal candidat a l'ascens directe a l'ACB.