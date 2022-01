El futur d’Ousmane Dembélé és un dels grans interrogants que té la direcció esportiva del Futbol Club Barcelona des de fa diverses setmanes. No obstant això el francès ja hauria comunicat al Barça que no renovarà amb les condicions proposades per l’entitat blaugrana.

Dembélé no vol sortir al gener sinó que ho vol fer el pròxim 30 de juny de manera gratuïta. L’extrem considera que és una figura molt important a nivell mundial i que mereix un contracte a la seva altura mentre que aquestes xifres serien inassumibles per al Barça

Dembélé demana al Barça prop de 200 milions bruts d’euros per als pròxims cinc anys amb comissions de 20 milions per a l’agent i 20 milions per al jugador. En el Barça tenen molts dubtes que un altre club li pugui pagar aquestes quantitats encara que la veritat és que el francès té molt mercat i són diversos els clubs que s’han interessat per a incorporar-li durant el pròxim estiu.

En el terreny esportiu, Dembélé continua gaudint de la confiança de Xavi i va ser un dels quals més minuts va disputar en l’última trobada corresponent a la Supercopa d’Espanya davant el Reial Madrid.

No obstant això, el Barça no descarta asseure’l a la grada el que resta de temporada, i més, després de les recuperacions de peces importants en tasques ofensives com són Ansu Fati o Memphis Depay.