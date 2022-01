La tenista de Begur, Paula Badosa (8), s'ha classificat per la via ràpida després de passar per sobre de la italiana Martina Trevisan per un contundent 6-0 i 6-3 en la segona ronda de l'Obert d'Austràlia. «Ella és una lluitadora, té una història molt bonica. Estic molt feliç d'haver aconseguit la victòria», ha comentat després d'igualar la seva millor marca en el gran australià. Badosa ha impressionat a l'escàs públic que ha tret el cap en el primer torn matutí per la Rod Laver Arena després de deixar a zero a la seva rival en un primer set en el qual ha concedit tan sols quatre punts al servei. La tenista nascuda a Nova York ha reduit la capacitat defensiva de Trevisan amb un repertori que ha anat des d'oportuns canvis d'altura, aprofitant la baixa alçada del seu rival, fins a agressius paral·lels que han desmuntat l'ordre amb el creuat de la italiana.

La gironina ha dissipat els dubtes sobre el seu físic després que rebés tractament mèdic durant la primera ronda del seu primer xoc davant la local Ajla Tomljanovic. Arribarà en plenes condicions a la seva cita de tercera ronda després de tancar la classificació després d'una hora i deu minuts, i es creuarà amb la ucraïnesa Marta Kostyuk, que ocupa la posició 66 de la llista WTA i amb la qual manté una gran relació d'amistat.