L'Spar Girona ha sumat una nova victòria a la lliga després de guanyar a la pista del Bembibre (48-67) en un partit on les castellanes han fet suar de valent a les gironines, condicionades per les baixes de Laia Palau i Julia Reisingerová. Les dues jugadores, tot i donar negatiu en el test d'antígens, no han jugat per tenir símptomes compatibles amb la Covid-19, i des del club han preferit ser prudents.

El Bembibre, inspirat des de la línia de 6'75, ha posat el partit complicat a l'Uni. Les castellanes han arribat a tenir un avantatge de set punts (39-32) després del seu setè triple. Però un parcial de 2-23 ha capgirat el marcador a favor del conjunt dirigit per Alfred Julbe (41-55), que ha tingut un desenllaç prou còmode després de tenir un segon i un inici de tercer quart complicat. Kennedy Burke, amb 15 punts i 7 rebots, i Rebeka Gardner, amb 15 punts i 8 rebots, han liderat la victòria de l'Spar Girona. Binta Drammeh també ha destacat amb 15 punts i María Araújo, que es troba cada cop més còmode després de tornar de la lesió, ha acabat amb 11 punts.