El Bàsquet Girona, sense Marc Gasol sobre la pista, ha encaixat aquesta tarda la tercera derrota seguida en una setmana després de caure contra un rival directe com és l'HLA Alacant (75-94). Amb un bon ruixat de triples -dotze a la primera meitat- encaixats, els gironins no s'han trobat còmodes en cap moment; només han encistellat 31 punts en els dos primers períodes. A la segona meitat, la sagnia visitant ha frenat, cosa que ha fet que els gironins retallessin una insalvable desavantatge: s'han posat tretze punts per sota però han acabat perdent per 19 (75-94). Un resultat que fa que els gironins encaixin la tercera derrota consecutiva.