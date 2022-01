El Costa Brava s'ha quedat amb la mel als llavis aquest vespre amb un empat en un partit de màxima intensitat contra el Barça B (2-2) a l’estadi Palamós-Costa Brava. L’estratègia ha estat clau per al conjunt local. Els d’Òscar Álvarez s’han mostrat molt sòlids en defensa, sabent aprofitar les situacions per gaudir de perill i, alhora, trencar els esquemes al filial blaugrana que no poda passar més enllà de la zona de tres quarts. Els empordanesos han estat efectius i s’han avançat amb una diana de Cala a la primera mitja hora de joc. El davanter ha rebut la pilota d’un servei de banda, l’ha controlat i l’ha enviat al fons de la porteria de Carevic. A la represa, semblava que havien rematat la feina gràcies a un gol olímpic de Galindo. Marcos ha aparegut per salvar el marcador a favor. Mentre que Nuha ha tingut una rematada, que ha sortit fregant el pal. Jutglà, però, ho ha enviat tot en orris. El davanter del Barça ha fet caure la gerra d'aigua freda retallant distàncies al tram final (min. 77) i aconseguint l'empat a l'últim minut (min. 90).