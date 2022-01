El disgust va ser majúscul. El Costa Brava es va quedar ahir sense la victòria contra el Barça B (2-2) en un partit que gairebé ja donava per guanyat per com se l’havia treballat. Ferran Jutglà, però, va ser el botxí dels d’Òscar Álvarez amb dos gols que van significar l’empat final. Àlex Calatrava i Ale Galindo van ser els encarregats de veure porteria.

Si el Costa Brava no aconseguia superar el mig del camp, els de Barjuan tampoc arribarien a l’àrea empordanesa. Amb tres centrals, el conjunt local va aixecar un mur impossible de travessar. Els d’Álvarez van buscar les seves oportunitats mitjançant l’estratègia. A prop van estar de veure porteria en un triple córner en què va destacar una rematada de cap de Nuha. No van fallar en la següent que van tenir. Després d’un servei de banda, Cala va rebre l’esfèrica dins l’àrea, va regirar-se, va col·locar-la bé i la va enviar al fons de la xarxa (min. 30) per avançar el Costa Brava. Abans, Marcos havia badat en un xut massa llarg que ningú per part del filial del Barça va arribar a rematar. Els de Barjuan no van tenir cap opció. A la represa, després que Carevic evités el segon de Cala, Galindo va fer pujar el 2-0 amb un gol olímpic, directe des de córner (min. 64). Marcos va ser determinant aturant tres xuts en qüestió de segons. Un gol de Jutglà per retallar distàncies va fer que el Costa Brava reculés. El davanter del Barça B ho va aprofitar fent caure la gerra d’aigua freda amb l’empat a l’últim minut.