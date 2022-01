Brutal, Increïble. Passió i agonia. Com explicar-ho? Després de cinc hores i mitja el que semblava impossible ho va fer realitat Rafael Nadal per conquerir el 21è «Grand Slam» en una final titànica i èpica que quedarà per a la història del tennis. Un nou miracle per capgirar un partit que semblava tenir perdut quan estava dominat per dos sets davant Daniil Medvedev. Una vegada més, l’exnúmero 1 va rescatar l’èpica de la superació, de no rendir-se mai més, per capgirar un marcador i emportar-se «la victòria més important de la meva vida», assegurava després d’imposar-se per 2-6, 6- 7 (5), 6-4, 6-4 i 7-5. Es convertia així en el «Rei de reis» i trenca el rècord que compartia amb Roger Federer i Novak Djokovic, tots dos ara amb 20 grans cadascun a les seves vitrines.

Nadal no es podia creure el que acabava de fer. Es tapava la cara amb gest d’incredulitat. «Semblava tot impossible», deia el seu oncle Toni Nadal. «Jo creia en el seu triomf, però aquest ha estat un miracle. Va anar a Austràlia per competir però sense convicció sobre les seves possibilitats. Tots estem meravellats», deia feliç. D’entrada, esbroncada L’inici no era optimista. El win predictor previ al partit era de 66 a 34 per a Medvedev i dos sets després marcava a la pantalla 96 a 4 per al tennista rus. L’ordinador no contolava qui és Nadal. Tampoc ho va tenir en compte Medvedev malgrat que en 42 minuts va fer seu el primer set, imposant-se a les esbroncades amb què va saltar a la Rod Laver Arena, amb un públic entregat totalment a Nadal. El balear buscava l’error del rus amb el revés tallat i baix als peus però Medvedev va aguantar estoic, molt sòlid amb el servei, esperant l’oportunitat. Amb 1-1, Nadal va salvar dos primers break points en contra en un llarg joc de 9 minuts i tres cops màgics que van sorprendre Medvedev. La primera oportunitat perduda no va desanimar el rus, que en la segona ocasió que va tenir, al cinquè set, va trencar en blanc la sacada de Nadal per avançar-se 3-2 i repetir-ho, també en blanc, en el setè joc, en què Nadal va ajudar amb dues dobles faltes. Amb aquest avantatge, Medvedev va certificar el set amb un primer servei, després de guanyar cinc jocs seguits. Espontani a la pista Nadal va encaixar el cop però va començar el segon set disposat a tallar la ratxa del rus. I no només ho va aconseguir sinó que va apuntar el primer trencament (3-1) després d’una hora de joc. La situació havia canviat. Nadal començava a jugar més amb el seu estil, millorant percentatges de servei i movent el rus amb la dreta, sorprenent-lo amb deixades i canviant alçades de la bola. Medvedev va aguantar l’atac. El tennista balear va aconseguir igualar 5-5, després de trencar dos serveis i salvar un set ball amb 5-4, en un joc que es va allargar més de 13 minuts. Una batalla dins de la batalla, en què va saltar un espectador a la pista per espantar Medvedev amb 5-3 de Nadal, que es desesperava i mirava cap a la seva llotja com dient «no sé què més puc fer». Medvedev era un mur i superat l’assetjament va aconseguir arribar al tie break. En aquell cara o creu, un altre cop el servei va ser decisiu per fer seva la segona mànega. Comença la remuntada La màquina russa semblava irrompible, però Nadal no estava disposat a cedir. Se li va escapar un break point al primer joc. Va salvar un 0-40 al sisè, davant un Medvedev que feia olor la victòria. L’ansietat va fer-li efecte i es va precipitar, perdent la sacada (4-5) amb un error a la xarxa, aplaudit pel públic i, després, un passing shot paral·lel de Nadal. No ho va desaprofitar el campió del 2009. El següent, en blanc, forçava el quart set. Nadal era a la pista per deixar-s’ho tot. Després del seu calvari de sis mesos lesionat, va recordar a Medvedev que davant tenia un campió de 20 Grand Slams. Algú que li va remuntar un 5-1 en contra al Masters del 2020 i que ja li va donar una lliçó a la final de l’Open dels Estats Units que el va guanyar, també al cinquè set. Aleshores Medvedev era inexpert en situacions així, però aquesta vegada semblava que podria controlar-lo. No va ser així. La tensió podia amb el rus, que no va poder fer el break en el segon joc i dos jocs després perdia el servei perquè Nadal s’avancés 2-1 i acabés forçant el cinquè set. Tenia el partit on volia i semblava que tornava a tenir 20 anys. L’últim capítol va ser elèctric. També igualat, de poder a poder. Però Nadal va aconseguir una victòria impossible. Una que li serveix per fer història.