No hi ha res que faci tant de mal com la manera en la qual la selecció espanyola d’handbol va perdre ahir l’Europeu en la final davant Suècia (27-26). L’Espanya que dirigeix el tècnic sarrianenc Jordi Ribera es va quedar sense poder sumar el tercer or consecutiu en un campionat continental, tot i que es va emportar una meritòria medalla de planta.

En un partit d’allò més igualat, el combinat espanyol havia aconseguit eixugar una diferència de dos gols per darrere (26-24) quan estava contra les cordes per arribar amb empat a 26 en l’últim minut de joc i amb la possessió a favor seu. Va ser en aquell moment que Jordi Ribera va demanar temps mort per elaborar un últim atac que conduís a Espanya al seu tercer or consecutiu en un Campionat d’Europa, però Cañellas va llançar massa forçat i el porter suec va aturar. Era el torn dels nòrdics, que amb 20 segons podien tenir una última acció i evitar la pròrroga. Es van trobar amb uns set metres amb el temps ja exhaurit que Ekeberg es va encarregar de transformar per donar el cinquè títol continental a Suècia.