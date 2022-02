Malgrat que el director general de futbol del Barça, Mateu Alemany va assegurar fa unes setmanes que si Ousmane Dembélé no tornaria a jugar més amb el club si no renovava, la realitat és que el francès podria ser convocat pel partit de demà al Cap Nou contra l’Atlètic de Madrid (1/4 de 5). Xavi Hernández no ha estat mai partidari d’apartar el jugador i deixar-lo a la graderia per la seva negativa a renovar i, després d’uns partits absent en què es negociava el seu futur, l’entrenador podria tornar-hi a comptar per demà. Xavi també diposarà ja d’Adama Traoré i Aboumeyang, els dos últims fitxatges blaugrana en aquest mercat d’hivern.

El tècnic blaugrana hauria parlat aquests dies amb el president Joan Laporta i d’altres directius del club i els hauria convençut que Dembélé és un jugador aprofitable fins al juny. En la mateixa línia que Xavi Hernández, s’expressava ahir Dani Alves. «Hem de pensar amb intel·ligència i si Dembélé hi és, hem d’aprofitar-lo perquè queden cinc mesos de competició», deia el lateral internacional brasiler.