Per què una moció de censura pot aixecar tanta polseguera com la que es va dur a terme ahir contra la presidenta de la Federació Espanyola de Rem (FER)? No pas perquè se celebrés a Banyoles, sinó per tot el que envolta el seu principal impulsor, que va quedar-se a tocar del seu objectiu, però sense aconseguir-lo. Perquè després de la votació, Asunción Loriente continuarà al capdavant de l’organisme i allà no hi arribarà José Agustín Gómez-Raggio, ara mateix més conegut pels tuits incendiaris que ha anat deixant a les xarxes que no pas pel seu recorregut empresarial o esportiu. Al Pla de l’Estany hi estaven citats fins a 76 membres de l’Assamblea. S’hi van presentar 61. Eren necessaris 39 vots perquè la moció tirés endavant i a l’hora de la veritat se’n van acabar comptabilitzant 37. En contra, en van ser 22 i un parell en blanc.

Amb els resultats a la mà, Loriente es felicitava perquè, segons el seu parer, s’havia imposat el «sentit comú». Ella, com d’altres opinions, es mostren contraris al tarannà de Gómez-Raggio, escollit pel grup de l’oposició malgrat tota la polèmica que l’envolta. El mateix que va utilitzar les xarxes socials per insultar l’actual president del Govern, Pedro Sánchez; així com també a Pablo Casado, líder del Partit Popular. D’ells, va dir que eren uns «fills de puta». No van ser els únics que van rebre. A banda de demanar el tancament de totes les mesquites del país, també tenia paraules per a la població xinesa, a la que considerava la culpable de la propagació del coronavirus: «Fills de la grandíssima puta». Fins i tot, obertament es considerava un feixista. «Som superiors en tot. Ser feixista és una forma de vida moral i estèticament superior. Gent d’ordre. El dia que explotem, els faltaran forats a on amagar-se», escrivia. El seu compte de Twitter, on s’hi podia llegir tot això, ha estat esborrat. Gómez-Raggio, advocat i expresident del Reial Club Mediterrani de Màlaga, va proposar-se liderar la cursa electoral de la ciutat amb Ciutadans, però acabaria sent expulsat del partit. Els motius? No respectar els processos interns.

Més veus contràries

Encara no s’havia celebrat la moció de censura que el Consell Superior d’Esports (CSD) i el Comitè Olímpic Espanyol (COE) es donaven la mà per emetre un comunicat conjunt, tot atacant la figura de Gómez-Raggio. Aprofitaven el text per qualificar com a «realment greus» els seus insults, admetent que és «molt difícil d’entendre que la presidència d’una federació recaigui en una persona que insulta greument a través de les xarxes socials a responsables polítics de tot signe i institucions, amb tuits carregats d’odi, fins i tot dirigits a ciutadans d’altres nacionalitats».

Més text: «S’ha de recordar que les Federacions Esportives espanyoles són entitats privades amb competències públiques delegades i, conseqüentment, exerceixen funcions institucionals a Espanya i representen el nostre país davant les instàncies esportives internacionals. Que aquesta representació l’ostenti qui ha dirigit comentaris d’odi en tota direcció resulta, als nostres ulls, realment greu».

La moció va estar a punt de prosperar però li van faltar dos vots a favor, pel que serà finalment Loriente qui mantindrà el càrrec. Ella, ahir a Banyoles, és actualment l’única dona que presideix una federació olímpica espanyola. N’és la presidenta des del 2018, quan va succeir a Luis Miguel Oliver, i va ser escollida de nou el passat 27 de juny del 2021. «Ha imperat el sentit comú. Intentarem recuperar a qui hem perdut. El camí a seguir l’hem de marcar entre tots per créixer i sumar», deia Loriente en unes declaracions facilitades per la pròpia federació.