El públic tornava al pavelló de la UES. Els aficionats sarrianencs no veien un partit de lliga del seu equip des del passat 13 de novembre contra l’Alacant -sí que van poder ser-hi en el partit de Copa contra el Bidasoa- i ho van fer veient un gran partit del seu equip, que va plantar cara a tot un Barça B. I és que el 26-32 és un resultat enganyós. El Sarrià va tenir contra les cordes durant 52 minuts el filial blaugrana, (25-26) que en el tram final va posar una marxa més, coincidint amb el desgast físic dels gironins, per fer un parcial de 0-6 i deixar sense opcions als de Josep Espar.

De mica en mica, els taurons blaus van guanyant experiència amb els més joves i els veterans donen un pas endavant. La UES ha canviat darrerament. Ja es va veure diumenge passat a la pista de l’Alacant i dimecres contra l’Eivissa, i ahir va estar a punt de donar un ensurt al Barça B, del porter gironí Jordi González. Els locals van arribar a perdre de tres gols a la primera meitat (9-12) i, tot que van revertir la situació (15-14) van marxar per darrere al descans (15-17). A la segona, van continuar collant, tot i que no es van arribar a posar per davant en cap moment. Al final, però, l’energia es va acabar per al Sarrià (25-26). Després, el Barça B va posar la directa i no va donar cap opció (26-32).