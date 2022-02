La Sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es convertia ahir a primera hora de la tarda en l’escenari de la presentació del Gran Premi Sant Grau, una cursa ciclista organitzada pel Club Sant Grau Cycling Costa Brava, el Club Atlètic Santa Cristina i l’àrea d’Esports del mateix consistori. Aquest diumenge tot just viurà la seva primera edició i per estrenar-la, la prova comptarà amb la participació de 200 corredors repartits en les següents categories: Màster 30, 40, 50, 60 i fèmines. Aquesta darrera, amb una vintena de participants. Una acollida que per part de l’organització s’ha definit com «un gran èxit» després d’haver exhaurit totes les places en només dues setmanes.

De recorreguts n’hi haurà un parell. El més llarg, de 93 quilòmetres i un desnivell positiu d’uns 1.100 metres per als ciclistes Màster 30, 40 i 50. De la seva banda, les fèmines i també els corredors que competeixin en Màster 60, hauran de completar un traçat més curt, aproximadament d’uns 48 quilòmetres.