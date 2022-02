El Sevilla i l’Espanyol van sumar ahir un empat que no va fer el pes a cap dels dos conjunts. El conjunt andalís, per la seva banda, va perdre una mica l'estela del líder, el Reial Madrid, i s'allunya a 6 punts en el segon lloc de la classificació, mentre que a al conjunt blanc-i-blau se li continua resistint la victòria el 2022, amb tres derrotes i tres empats.

El partit va començar amb poc ritme, amb els dos equips mostrant-se respecte. En el minut 22, Martial va haver d’abandonar el camp per unes molèsties musculars a la cama esquerra, cosa que va comportar que el Sevilla es quedés momentàniament amb 10 jugadors. Això ho va aprofitar l'Espanyol per tenir la millor oportunitat fins llavors: Raúl de Tomás disparava des de la frontal, Bono la rebutjava i Vilhena, sol davant el porter, enviava la pilota alta. En canvi, Rafa Mir no va fallar en el minut 37 quan el Papu Gómez, el substitut de Martial, va posar un centre al segon pal després d'una jugada individual per la banda esquerra que feia pujar el 0-1.

Però el marcador es tornava a igualar en l'inici del segon temps amb un centre des de la banda dreta d'Óscar Gil en el minut 50, que Sergi Darder rematava de cap sense oposició.

Yangel Herrera estava a punt de donar la volta al partit, amb una rèplica després del Sevilla, que quedaven en res. A partir de llavors, el conjunt de Lopetegui aconseguia tancar l'Espanyol en molts moments, però l'expulsió de Koundé arran d'un frec a frec amb Javi Puado complicava les aspiracions de triomf. De fet, Raúl de Tomás intentava sumar els 3 punts en el minut 80, però el seu tret el rebutjava Diego Carlos in extremis.