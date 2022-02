L’Eurolliga va anunciar ahir la suspensió del duel entre Zenit i el FC Barcelona i dels altres dos partits de la jornada 27 amb participació d’equips russos (Bayern Munic-CSKA Moscou i Bitci Baskonia-Unics Kazan) arran del conflicte bèl·lic a Ucraïna. L’organització de la màxima competició europea va justificar la decisió com a «mesura de precaució» prèvia a la reunió que els 18 clubs integrants celebraran avui. Caldrà veure també què passa amb el partit fixat per diumenge que ve del Barça a la pista del CSKA de Moscou.

El club català havia anunciat poques hores abans la decisió de no viatjar a Sant Petersburg, per enfrontar-se avui al Zenit en l’Eurolliga, pel conflicte bèl·lic a Ucraïna. Prèviament, l’Eurolliga havia comunicat que continuaria amb «el calendari de competició previst», mentre no perillés la integritat dels equips participants o que es produïssin «decisions governamentals que impedeixin la celebració d’algun partit en circumstàncies normals».

Finalment, la màxima competició de bàsquet del continent va optar per suspendre els partits amb equips russos implicats a l’espera de reunir-se amb els divuit clubs participants en l’Eurolliga.