La FIA ha anunciat aquest migdia que el Gran Premi de Rússia, a Sochi, que s'havia de disputar el cap de setmana del 23 al 25 de setembre, queda suspès a causa del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. En un comunicat a través del seu compte de Twitter, l'ens automobilístic ha relatat que "la FIA i la Fórmula 1 visiten països arreu del món amb una visió positiva per unir persones. Estem veient els esdeveniments a Ucraïna amb tristor i esperem que hi hagi una resolució pacífica per la present situació".

A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip — Formula 1 (@F1) 25 de febrero de 2022