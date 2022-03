El selvatà Domènech Torrent agafa una mica d’aire al capdavant del Galatasaray, després d’enllaçar dues victòries que allunyen l’equip turc de la zona de descens. Tanmateix, tot no serien flors i violes per a l’entrenador ni tampoc per a un dels seus ajudants, l’arbucienc Jordi Guerrero. El mitjà de comunicació Sabah Spor assegurava que Torrent li ha posat la creu al migcampista Arda Turan, amb passat a l’Atlètic de Madrid i al Barcelona, i que ha decidit no fer-lo jugar més degut al seu mal estat físic, pel que només comptaria amb ells pels entrenaments i, com a molt, en cas d’emergència en alguns partits. D’aquesta manera, Turan no es retrobaria amb el Barça en els vuitens de final de l’Europa League.