El Figueres ha de començar a sumar si vol sortir del descens. La permanència està ara a cinc punts després d’aconseguir-ne només dos dels últims 21. Avui (16:30h), els de Moisés Hurtado s’han de fer forts a Vilatenim, on només han guanyat un partit en tota la temporada. No serà fàcil, perquè al davant tenen un San Cristóbal que no ha perdut en les últimes sis jornades, sumant 14 dels 18 punts possibles, i està empatat al capdavant de la classificació amb l’Olot. «És un partit vital» explica Hurtado, i afegeix que «intentarem traduir les bones sensacions dels últims partits en resultats, perquè estem fent mèrits per alguna cosa més». El tècnic vallesà no podrà amb Marc Reñé, sancionat. Tampoc amb els lesionats Pol Blay, Rami, Nil Congost, Pol Tarrenchs, Toni Gamell i Dani Gómez.

No són bons moments pel Peralada. La mala dinàmica des de principi d’any ha fet que l’equip passi de veure’s lluitant per la primera posició amb Olot i Girona B, a ser el setè classificat, fora de les posicions de promoció d’ascens, i a 10 punts del primer. El conjunt dirigit per Héctor Simón ha encaixat dues derrotes consecutives i avui, al camp del Sants (19h.), mirarà de capgirar aquesta mala dinàmica. Un rival que es juga les garrofes en la part baixa de la classificació, però que els bons resultats assolits últimament l’han fet situar quatre punts per sobre del descens. «Ens esperem un partit molt exigent», explica Simón, que afegeix que «volem competir al cent per cent per donar la volta a la mala dinàmica». El tècnic de Llançà no podrà comptar amb Gelmà ni Richy i té el dubte Joan Tomàs, que arrossega unes molèsties.

L’Olot ha deixat escapar el marge que tenia al capdavant la classificació i ara està empatat a 47 punts amb el San Cristobal. Aquesta tarda, els d’Albert Carbó reben el Guineueta (16:30h) en un partit trampa, com ja ho era el de la setmana passada. Fa set dies, van ensopegar inesperadament al camp de l’Ascó (1-0), que fins a la jornada passada era el cuer. Aquesta posició l’ocupa el rival d’avui, que encadena sis jornades sense guanyar. Un partit complicat, i així el planteja el tècnic del conjunt garrotxí que afirma que per treure els tres punts el seu equip ha de ser «intens i atrevit», i no té cap dubte que «l’equip sortirà amb el ganivet entre les dents ». Carbó recupera a dos jugadors importants, com Ferrón i Eloi Amagat, que no van jugar contra l’Ascó. En canvi, Blázquez i Bigas continuen lesionats.