El portuguès Miguel Oliveira (KTM RC 16) va ser l’encarregat de dominar el controvertit Gran Premi d’Indonèsia de MotoGP amb una clara victòria sota la pluja i amb l’asfalt completament mullat, per davant dels francesos Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) i Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22). El rosinc Maverick Viñales va acabar la cursa en setzena posició, fora dels punts.

L’italià Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21), que va acabar onzè, continua líder del mundial amb 30 punts, dos més que Brad Binder i amb tres sobre Fabio Quartararo. Miguel Oliveira, que no va puntuar a Qatar, és ara quart en la classificació del mundial.

La carrera de MotoGP va ser d’allò més moguda. Primer, es va veure marcada per la forta caiguda de Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V) al revolt set durant el «warm up» previ a la carrera. Tot i no patir cap fractura, el pilot català va ser declarat no apte per disputar el gran premi per part dels serveis mèdics. La caiguda va ser molt espectacular, ja que el pilota va sortir volant pels aires més de dos metres i a alta velocitat.

La segona notícia va arribar amb la decisió de Direcció de Carrera d’escurçar la resta de carreres després de disputar-se Moto3 en estar aixecant-se l’asfalt de diferents zones del circuit. Si el paddock no estava prou agitat, encara havia de fer acte de presència la pluja. El diluvi va forçar a un canvi del protocol de la sortida perquè tots els equips poguessin adaptar les motos a la ingent quantitat d’aigua que estava caient sobre el traçat de Mandalika i amb això un retard important en l’horari de sortida de la carrera d’una hora i quart.

Arran de la pluja, Quartaro, que sortia primer, va anar perdent posicions, mentre Oliveira va consolidar la seva primera plaça, com Miller la segona, mentre Johann Zarco va superar al seu compatriota Fabio Quartararo per a intentar superar a Alex Rins i així ficar-se en les posicions de podi.

Zarco va aconseguir atrapar a Miller, però també Quartararo es va enganxar a tots dos. El vigent campió del món no va trigar molt a superar al seu compatriota i poc després a l’australià per a posar-se segon i fins i tot obtenir un cert avantatge sobre els seus rivals, però amb un Oliveira inassolible per davant.

A la categoria de Moto 2, el gironí Albert Arenas va acabar desè la carrera i va sumar sis punts. Ara, és tretzè del mundial amb nou punts. Al calaix més alt del podi va pujar-hi Chantra, acompanyat per Viettit, segon, i Canet, tercer. L’italià lidera el mundial amb 45 punts, nou més que Canet, que és segon.

A la cilindrada petita, Foggia va ser el més ràpid, seguit dels espanyols Guevara i Tatay. La victòria ha permès al pilot italià situar-se líder de Moto3 amb 34 punts.