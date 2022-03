El club garrotxí seguirà dient-se Unió Esportiva Olot. Així ho van decidir els 437 socis que van votar fins ahir el referèndum impulsat per la comissió del centenari per valorar si retornar o no el nom original de l’entitat quan va néixer al 1921: Olot Futbol Club.

Més de la meitat dels socis, el 68,6%, es va decantar per seguir denominant el seu club com fins ara, Unió Esportiva Olot. Això correspon a un total de 300 persones. A diferència d’aquestes, un 43,7% dels vots, el que equival a 137 socis, van manifestar la voluntat de retornar a l’Olot Futbol Club, el nom original de l’entitat. La consulta es va fer durant tota la setmana passada, començant dilluns i tancant ahir, coincidint amb el derbi gironí contra el Peralada i la millor assistència de la temporada al Municipal: 1.103 espectadors. Les votacions es van poder fer per internet, de forma presencial a la botiga Integra, o a una urna ubicada a l’entrada de l’Estadi durant el partit d’ahir.