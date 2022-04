Els quarts de final de la Lliga de Campions comencen aquest vespre (21:00) amb els duels entre el Manchester City i l’Atlètic de Madrid a l’Ettihad Stadium i el Benfica i el Liverpool a Da Luz. El conjunt madrileny intentarà tornar de Manchester amb un resultat que li permeti decidir a la tornada al Metropolitano. Simeone té les baixes de Giménez i Herrera, per lesió, i de Carrasco, per sanció. Per la seva banda, Josep Guardiola no pot comptar amb el lesionat Ruben Dias ni amb el sancionat Walker. Demà es jugaran les altres eliminatòries: Vila-real-Bayern i Chelsea-Madrid.