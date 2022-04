El Costa Brava ha tornat a sumar una nova jornada sense aconseguir la victòria. Aquest cop, els homes entrenats per Òscar Àlvarez han caigut derrotats al camp del Linares per dos gols a zero. Els andalusos han sentenciat el duel als primers 45 minuts, quan Copete, al quart d'hora, i Etzaniz al 45 han fet les dues dianes. Aquesta desfeta fa que els gironins tinguin molt coll amunt la salvació, ja que l'equip que marca el llindar per continuar un any més a Primera RFEF, el Sevilla B, ha guanyat 4-1 al San Fernando i ja té un marge de 14 punts respecte als blaugranes.