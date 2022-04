Vilatenim acull aquesta tarda (16:30h.) un partit entre dos equips que es juguen la salvació. Actualment, el Figueres és el primer equip en zona de descens amb 28 punts, un punt menys que el rival que rep, el Granollers. Per tant, el partit és «vital per a les aspiracions per mantenir la categoria, explica Moisés Hurtado. Els blanc-i blaus, que la setmana passada van encaixar una «dura derrota» al camp del cuer, el Guineueta (3-1), necessiten sumar els tres punts si no volen veure com la permanència se’ls complica encara més: la permanència és ara a tres punts. La Unió afronta la cita una vegada més amb un grapat de baixes: Pol Blay, Pol Tarrenchs, Nil Congost, Rami, Toni Gamell, Dani Gómez, Maynau i Ivan Pérez.