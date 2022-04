Fa set dies, el Sarrià va deixar passar l’oportunitat de posar-se a només dos punts de la permanència després d’empatar a la pista del Zamora. I ahir tenia un partit vital, a casa, contra el Sòria per continuar viu en la lluita per a la permanència, però va patir una derrota que el deixa a cinc punts de la salvació (27-28). És cert que encara queden sis partits -12 punts-, però el marge d’error és de cada vegada menor. Ahir, a més, el rival el va superar a la classificació.

Josep Espar recuperava pel partit contra els castellans a tres puntals: Guillem Lozano, Josep Ballester i David Mariscal, que van ser importants per mantenir en vida a l’equip fins al tram final. Especialment els dos primers, amb 6 i 8 gols respectivament. Tanmateix, el tècnic del conjunt sarrianenc també confia en els jugadors del filial com Jaume Bech -3 gols- o el juvenil de 16 anys, Unai Arroyo, que sumen minuts de qualitat dins un equip que, és cert que ha fet una passa endavant des que va començar la temporada, però que ho haurà de fer molt bé en els partits que queden si vol optar a la permanència.

I és que, per moments, semblava que el Sarrià sortiria vencedor del partit contra el Sòria. El duel va ser d’allò més igualat, amb els nervis i la intensitat de dos equips que es juguen les garrofes per no baixar de categoria. Els visitants van sortir una mica millor i van començar liderant el marcador en els primers vint minuts (9-12). Un del segell d’identitat del conjunt gironí és no rendir-se i no donar mai cap pilota per perduda, i l’equip va viure quatre minuts màgics quan es va passar d’aquest desavantatge de tres gols a gaudir d’un avantatge de dos gols (14-12), tot i que al descans es va arribar amb empat a 15. En la represa, els castellans li van tornar la jugada als locals perquè del 23-21 es va passar al 23-25. Tanmateix, s’entrava en els últims nou minuts amb empat a 25. Podia passar de tot i els nervis eren cada cop més grans pels dos equips. El Sòria va ser superior en aquest tram final i es va acabar emportant la victòria per deixar el Sarrià una mica més tocat.