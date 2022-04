Triomf de prestigi del Bàsquet Girona davant el Palència per 89 a 72. L’equip de Jordi Sargatal va acabar guanyant a plaer gràcies a un últim quart brillant en el qual va poder trencar el partit liderats per Josep Franch i Marc Gasol. Els locals continuen immersos en una ratxa excel·lent, amb dotze victòries en els últims tretze partits. A més, el triomf acosta els vermells a la lluita per la quarta posició, que precisament ocupen els castellans, a només un partit de diferència i amb l’«average» particular guanyat pels gironins.

Últim quart per emmarcar del Girona per doblegar el Palència. Fins aleshores, els locals no havien aconseguit marxar en el marcador. Abans de començar l’últim període, els homes de Sargatal tenien un marge de només sis punts (64-58), però en un últim quart engrescador i amb jugades espectaculars que van fer vibrar Fontajau, el Girona va acabar guanyant a plaer. Franch (21 punts i 5 assistències) va liderar l’equip durant tot l’enfrontament, però en especial amb un darrer quart rodó amb un parcial de 25 a 14. El base va estar ben acompanyat per un Marc Gasol (19 punts, 12 rebots i 23 de valoració) que continua fent i desfent com vol a la pintura. Franch va ser protagonista amb nou punts a l’últim període i més d’una assistència, després de recuperar-se d’una petita torcedura de turmell al tercer quart. Tant un com l’altre van fer oblidar l’absència d’un dels altres puntuals de l’equip, Max Fjellerup, que va ser baixa a causa d’un procés febril, amb jugades de molt nivell i claus per acabar imposant-se al Palència. També Stürup amb un «alley-hoop» i un dos més un des del fons o Vila van fer vibrar la parròquia de Fontajau. Els visitants van acabar desesperats, amb tècnica a l’últim quart a Fall, davant la superioritat dels vermells. Abans, però, els castellans van exigir al Girona, fent mal des del bloqueig directe. Ali (17 punts) i Speight (19 punts) van ser les principals armes dels visitants. Speight, un base elèctric i amb bon maneig de pilota, portava de corcoll la defensa. Amb el partit encarrilat, Sargatal va aprofitar per donar minuts als menys habituals i donar descans als jugadors més habituals de cara a l’exigent tram final de temporada.