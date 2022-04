Luuk de Jong, amb un cop de cap en temps de prolongació, va rescatar el Barça, que amb tres penals en contra dels quals dos van ser gol, va necessitar un gol al darrer sospir per guanyar un Llevant que va ser superior en el primer període i al qual només va liquidar al final per a mantenir la seva ratxa ascendent. Morales va avançar els d’Orriols de penal, ja a la segona part, i en van tenir un altre per sentenciar, però Ter Stegen va aturar el llançament de Roger Martí. A partir d’aquí, el Barça va reaccionar i Aubameyang i Pedri van capgirar el marcador en cinc minuts. Un tercer penal, de Lenglet a Dani Gómez, va permetre Melero tornar a empatar abans que aparegués Luuk de Jong per donar els tres punts al Barça en l’afegit.

El guió del partit es va ajustar al que es preveia des del començament amb un Barcelona disposat a dominar a base de la possessió de la pilota per a tenir controlat al seu rival, mentre que el Llevant buscava espais a la contra. Durant la primera meitat, el pla li va sortir millor al Llevant. Els contraatacs van ser freqüents, amb un Morales poderós i que va posar en escac diverses vegades a la defensa de l’equip de Xavi. El Barcelona, tranquil, tenia la pilota, però les aproximacions a la porteria de Cárdenas eren escasses i de poca importància, entre altres motius perquè la defensa de tres centrals del conjunt local va neutralitzar el poc perill que li va crear el rival. Una penetració de Morales pel centre (m.27) es va convertir en una de les millors jugades vistes aquesta temporada en el Ciutat de València. La rèplica de Ter Stegen, amb el peu primer i amb la mà després, va estar a un gran nivell. L’emoció estava reservada per a la segona part, que va començar amb la millor acció ofensiva del Barcelona fins llavors en una rematada de cap de Ferran Torres que va repel·lir Cárdenas en la jugada prèvia al penal que va sancionar el col·legiat per una entrada d’Alves a Son. Morales no va donar opció a Ter Stegen i va avançar al seu equip. Només dos minuts després va haver-hi un nou penal en la mateixa àrea, ara per mans d’Èric García a la sortida d’un córner. Va llançar Roger Martí, però aquesta vegada Ter Stegen va desviar el xut en una bona intervenció. El Barça va reaccionar immediatament i un cop de cap d'Aubameyang a centrada de Dembele va equilibrar el matx quan Gavi i Pedri acabaven d’entrar. Quatre minuts després, una excel·lent combinació entre aquests dos jugadors va permetre que Pedri fes el segon gol amb una rematada col·locada. D’un possible 2-0 s’havia passat a l’1-2. El partit s’havia revolucionat amb els tres gols, el penal fallat i la reacció visitant. Quan semblava que el triomf era blaugrana, el matx va tornar a embogir amb un penal de Lenglet transformat per Melero i encara hi va haver temps perquè Luuk de Jong rematés de cap una centrada d’Alba per fer el 2-3 definitiu.