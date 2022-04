Sense gairebé temps per pair la derrota de dissabte a Saragossa i a pocs dies de rebre l’Avenida, l’Spar Girona torna avui a l’acció per disputar el primer dels últims quatre partits que li queden de lliga regular. Rep el BAXI Ferrol a partir de les 8. Un rival que ja ha baixat i que no s’hi juga res més que l’orgull. La principal novetat és el retorn de Binta Drammeh, amb Rebekah Gardner i Frida Eldebrink cada cop més a prop de reaparèixer de les seves respectives lesions.

«Elles vindran tocades i depèn de quin sigui el seu honor, mirarà de fer o no un bon partit. Hem d’estar preparades i sortir al cent per cent perquè no hi hagi sorpreses», avisava Laura Antoja. Hi afegia cullerada. «Tenim poc temps per plantejar-nos ràbia, tristor i impotència. Les jugadores no van donar més de sí a nivell físic a Saragossa. Hem intentat descansar al màxim i ja treballem pel proper partit amb l’obligació de guanyar-lo». No hi serà Michaela Onyenwere, de baixa els últims partits però ja desvinculada del club. «És una bona jugadora que ens estava donant intensitat i més rotació. Però alhora ens desestabilitzava quan érem tantes. Un cop s’ha produït aquesta situació i ella ha marxat d’acord amb el club, ara tenim les posicions més sòlides i una rotació més fàcil. Tothom tindrà els minuts que més o menys els agrada. L’únic que hem de fer és recuperar el màxim de gent possible perquè no caiguin les peces que estan fent un sobreesforç».

L’Uni, tercer amb un bagatge de 21 victòries i 5 derrotes, té molt coll avall que tancarà la lliga regular en aquesta posició tot esperant veure quin serà el seu rival al play-off.