El partit d’anada va despertar més dubtes que certeses en un Barça que s’aferra amb força al Camp Nou per buscar l’accés a les semifinals de l’Europa League, un trofeu que mai ha guanyat. La força de l’estadi blaugrana ha de ser suficient per doblegar un conjunt alemany que va posar l’examen complicat als de Xavi Hernández, que van optar per buscar l’aprovat sense patiment.

Amb això al cap i havent tingut partit de Lliga per desconnectar de la competició europea, l’Eintracht viatjarà a Barcelona per decidir l’eliminatòria. Com a dada, el Barça encara no sap el que és guanyar al seu estadi en la present edició de l’Europa League i, com que ja no existeix la norma del valor doble dels gols fora de casa, només val la victòria. Quan i on veure el Barça-Eintracht dels quarts de l’Europa League El partit corresponent a la tornada dels quarts de final de l’Europa League que enfrontarà l’Eintracht i el Barça al Camp Nou aquest dijous 15 d’abril del 2022 a partir de les 21.00 hores es podrà veure en directe a través de Movistar Liga de Campeones de la plataforma Movistar Plus.