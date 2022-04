L'Spar Girona ha guanyat aquesta tarda el Perfumerías Avenida (79-78) en un partit en què les d'Alfred Julbe han anat de menys a més. Les gironines han recuperat sensacions i un gran nivell de joc gràcies, en part, a l'actuació estel·lar de Magali Mendy (23 punts) i Kennedy Burke (19 punts). Les d'Alfred Julbe s'emporten el clàssic i recuperen ànims de cara als "play-off" davant un pavelló amb una gran assistència i oferint una versió ressuscitada.

L'Spar ha començat el partit remant en contra i amb dificultats per anotar davant una Katie Lou Samuelson inspirada que ha esperonat l'Avenida fins a fer un parcial de 0-8. L'Uni ha trencat la sequera gràcies a una cistella de Mendy i ha escurçat distàncies des de la línia de personal (3-8). Les castellanes no han tardat a distanciar-se en el marcador i s'han col·locat a dotze punts al minut 5, obligant a Alfred Julbe a frenar la sagnia amb un temps mort. Magaly Mendi ha sigut el revulsiu que ha frenat l'empenta de l'Avenida i ha col·locat el 10-15 després de tres cistelles consecutives. El Perfumerías, sense les decisives Kahleah Copper i Karlie Samuelson, que es continuen recuperant de les seves respectives lesions, ha aguantat l'envestida de l'Spar i han acabat el primer quart per sobre en el marcador (17-24).

Drammeh ha sortit il·luminada a l'inici del segon quart, li entrava tot. Gràcies a les seves tres cistelles i juntament amb una entrada de Burke, han col·locat a les gironines a un punt (26-27) i han obligat a Roberto Íñiguez a demanar temps mort. La resurrecció de Drammeh ha continuat fins a situar per primera vegada a l'Uni per davant en el marcador (28-27). A partir d'aquest moment ha començat un ball de cistelles per part dels dos equips, ambdós conscients que cada quart és una batalla i de voler marxar al descans per sobre el rival. Un 2+1 de Reisingerová ha col·locat el 35-33, però un parcial de 0-5 ha permès a l'Avenida tornar a avançar a les gironines. L'anada i tornada de cistelles era una constant fins que un triple de Mendy ha empatat el partit (38-38). Una personal a Labuckiene ha col·locat a l'Spar 41-38 a trenta segons pel descans i un triple de Mendy (17 punts al descans) sobre la botzina ha encès al pavelló i ha permès a les gironines marxar als vestidors amb la victòria moral d'anar tres punts per sobre en el marcador (44-41).

A l’inici del tercer quart Burke ha col·locat la màxima diferència en el marcador (45-41) i Íñiquez s’ha vist obligat a treure la seva pívot referent, Emese Hof, de la pista després de carregar-se amb tres faltes. Les castellanes han respost amb rapidesa i un mini parcial de 0-4 dirigit per Sílvia Dominguez ha tornat a empatar el partit (45-45). Vilaró i Burke han intercanviat triples i ambdós equips s’han anat adelantant en el marcador sense deixar-se escapar. Al minut 7 un parcial de 5-0 propiciat per un triple de Cazorla i una personal a la pívot Alarie han situat al Perfumerías quatre punts per sobre (49-53). Mendy, que ha continuat incrementant la seva conta particular de punts, i Labuckiene han retallat distàncies des de la línia de personal (51-53). L'equip d’Íñiguez ha respost amb un mini parcial de 0-5 que ha estirat l’avantatge de les castellanes fins als set punts (51-58). Una cistella de Burke ha deixat el tercer quart amb un 53-58.

Fontajau, una olla a pressió

El públic, totalment entregat, ha il·luminat Fontajau amb els mòbils durant un temps mort al ritme de "L'Empordà"

L’Avenida ha començat el darrer quart amb un 2+1 de l’exgironina Leo Rodríguez que ha respost Burke amb un 2+1 (56-61). El Perfumerías no se sentia còmode a la pista gràcies a la defensa enganxosa de l’Spar, però una gran Sílvia Rodríguez ha aparegut per repartir una assistència i fer un triple que han col·locat un 60-68 al marcador. Un 2+1 de Rodríguez ha deixat noquejat a l’Spar (60-71). Però si alguna cosa caracteritza a aquest equip és la seva capacitat de reacció en situacions límit i, una vegada més, ha sigut així. Dues grans jugades individuals de Kennedy Burke (19 punts) i Laia Flores han fet un mini parcial de 5-0 i han retallat distàncies fins als sis punts a cinc minuts pel final (65-71). Un temps mort ha permès escoltar “l’Empordà” de Sopa de Cabra, moment en què el públic ha il·luminat Fontajau amb els mòbils com si fos un concert. Reisingerová ha aparegut amb dues cistelles i l’Spar ha retallat distàncies (69-73). Un triple de Burke a tres minuts pel final ha encès el pavelló i ha col·locat a l’Spar a un punt (72-73). Fontajau era una olla a pressió. Flores ha fet una gran jugada que ha permès a Burke posar a les gironines per davant a dos minuts pel final (74-73). Magali Mendy, amb una actuació estratosfèrica, ha fet un triple que ha situat a les gironines 77-73 en el marcador a un minut pel final. L’Avenida ha respost amb una cistella de Cazorla que ha escurçat distàncies (77-75) a trenta segons pel final. Samuelson ha fallat un triple a deu segons i Mendy ha col·locat el 79-75 en el marcador des de la línia de personal. Finalment, una cistella de Leo Rodríguez ha deixat el marcador en el definitiu 79-78.