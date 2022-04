El torneig internacional Costa Brava-Girona Basket 2022 arriba avui a la seva fi amb la disputa de les finals de les diferents competicions que s’estan duent a terme. Després de dos dies de competició i més de 70 partits disputats, es pot parlar d’un gran èxit de participació, d’assistència i, sobretot, d’espectacle basquetbolístic. La categoria U16 masculí és la que registra més nombre d’equips, ja que n’hi ha 16 distribuïts en 4 grups diferents.

Ahir al matí es van jugar els darrers partits corresponents a la lligueta regular i, dels 16 equips, van continuar en la lluita per assolir el títol del campionat només quatre, que es van enfrontar a la tarda en les semifinals. En el primer s’enfrontaven els dos holandesos de l’Apollo i el Heroes i en el segon, el representant del bàsquet gironí, el Fontajau contra el Claret las Palmas. L’Apollo va imposar-se al Heroes en un gran partit per 62-57, mentre que el Claret va superar el Fontajau per 79-53. Per tant la final U16 masculí enfrontarà a l’Apollo i el Claret la Palma.

En U14 masculí, s’ha trobat una de les categories amb equips més igualats en els duels finals. Després de la lligueta de 3 grups, en la qual competien 12 equips, les semifinals les van jugar el primer de cada grup i el millor segon. La primera semifinal va enfrontar el Mollet A i l’Apollo, en un partit d’infart i que va acabar guanyant l’equip holandès per 66-69. La segona semifinal va enfrontar Valladolid i el Sabadell/Vallès, en què el conjunt català va guanyar per 51-74. La gran final serà Apollo-Sabadell.

En U 12 masculí, amb dos grups en joc, van arribar a les semifinals els dos primers classificats. La primera semifinal va enfrontar va enfrontar el Valladolid A i el Vic, amb triomf vigatà (47-58) i la segona va guanyar el Valladolid B al Mollet (66-43).

La categoria U16 femenina va ser la única que es jugava en format de lliga regular, sense play-off final. Després de jugar-se les quatre primeres jornades, la casualitat ha fet que en la darrera jornada de la lliga, s’enfrontin els dos únics equips invictes de la competició. Es tracta del Granollers i Sant Lluís, que han guanyat els quatre partits que han disputat entre dijous i divendres.

La categoria U14 femenina viurà una final catalana, ja que enfrontarà el GEiEG gironí contra el Grup Barna. Després de les lliguetes entre grup A i grup B, es van jugar els partits de les eliminatòries amb una primera semifinal gironina entre GEiEG i Bisbal, amb triomf grupista. L’altra semifinal va ser Juventud la Laguna-Grup Barna, amb triomf català.

El clàssic, en directe a Fontajau

D’altra banda, tots els equips participants del torneig van poder assistir al partit de la Lliga Femenina Endesa entre l’Spar Girona i el Perfumerías Avenida. Tot i que va haver equips que no van poder assistir-hi perquè estaven jugant el torneig encara, més de 200 jugadors van omplir de color les graderies del pavelló. Fontajau va registrar ahir una bona entrada amb més de 4.000 espectadors, uns 200 dels quals eren del CBGB, per gaudir en directe de la victòria de les d’Alfred Julbe.