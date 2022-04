Un doblet de Domi va donar ahir els tres punts al Figueres en el derbi alt-empordanès contra el Peralada (1-2). Els figuerencs van fer valer la seva necessitat i van jugar tot el partit a més revolucions que el seu rival. Un guió que els va funcionar per guanyar i mantenir viva la flama de la salvació a dues jornades pel final.

Les urgències van fer que el Figueres anés per feina. Domi ja havia fet el 0-1 als dos minuts de partit. El Peralada havia de reaccionar. Joan Tomàs, en la següent ocasió de gol del partit, va veure porta després de rematar una centrada de Youseff al minut 17. A partir d’aquí, i fins a la mitja part, els locals van tenir les millors ocasions a través d’Alan Baró, Joan Tomàs i Lluís Micaló.

Com si el pla de partit dels visitants fos entrar amb més revolucions que els rivals durant els primers minuts de cada part, Domi va fer l’1-2 al minut 3 de la represa amb un xut que va treure les teranyines de la porteria d’Aroca. Amb el gol, el Peralada havia de fer un pas endavant si volia que els tres punts o, almenys l’empat, es quedessin a casa. Hèctor Simón va optar per realitzar una bateria de canvis per trobar el gol. D’ocasions en van tenir un munt: Medina no va rematar una centrada de Micaló i Joan Tomàs, va xutar fora una gran ocasió.

El Figueres, replegat, esperava que el vendaval acabés per dir-hi la seva. La primera oportunitat de la segona meitat la van tenir al minut 83 quan Zaka va veure com el seu tir marxava creuat i no trobava porteria. L’1-2 final treu el Figueres del descens directe a l’espera del que passi en les dues últimes jornades en què ha de rebre l’Hospitalet i visitar el Sant Andreu, que lluiten per entrar al play-off d’ascens.