Carlos Alcaraz, de només 18 anys i amb fusta per convertir-se en un dels tenistes de referència en la propera dècada, va jugar ahir el seu primer partit al torneig Barcelona Open Banc Sabadell Compte de Godó. Onzè del món i cada més a prop d’entrar entre els deu primers, va necessitar una hora i mitja per desempallegar-se del sud-coreà Soon-Woo Kwon, el 71è de l’ATP. Tot i dominar amb claredat el primer set (1-6), al segon se li van torçar les coses i fins i tot el va perdre amb claredat (6-2) tot i refer-se a temps (2-6) i avançar ronda. Allà però no hi serà el català Albert Ramos, que queia eliminat només començar davant el sud-africà Lloyd Harris, número 40. En va fer prou amb dos sets: 6-3 i 6-4. Un dels favorits a arribar força lluny, l’asturià Pablo Carreño, va començar amb bon peu. Victòria sobre Bernabé Zapata (6-3 i 6-3). De la seva banda, l’estrena d’Stefanos Tsitsipas va ser ben breu: als 4 minuts el seu duel amb Ivashka es va uspendre per la pluja.