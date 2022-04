L'Spar Girona ha guanyat aquest migdia a la pista de l'IDK Euskotren en el partit d'anada dels quarts de final del play-off pel títol (56-61). D'aquesta manera, el conjunt entrenat per Alfred Julbe, que avui només tenia a vuit jugadores per rotar (i Iho López no ha jugat), ha encarrilat l'eliminatòria que es decidirà dijous a Fontajau. I tot gràcies a un parcial de 8-13 en els últims cinc minuts, en un partit molt ajustat i on l'Uni ha anat a batzegades, també a causa del poc nombre d'efectius.

Tanmateix, no ha estat un enfrontament fàcil per a l'Uni, que ha vist com no podia trencar el marcador tot i tenir alguns avantatges clars. Ha arribat a guanyar d'onze en el primer quart (6-17) i de nou en el segon (24-33). Però les basques, sense res a perdre, han plantat cara en tot moment, i amb un parcial de 9-0 en l'inici del tercer període s'han posat per davant per primera vegada en tot el partit (36-35).

A partir d'aquí, ha estat un frec a frec costant, amb cap dels dos equips que agafava la iniciativa. Amb imprecisions en els dos cantons i també amb bones defenses, amb taps que s'anaven alternant a una cistella i altra. Tant era així que en l'equador de l'últim quart el parcial era de només 5-2 (48-48). Tot i així, l'Uni no volia donar cap vida a les rivals, i amb un parcial de 0-9 en els següents dos minuts ha posat terra pel mig (48-57) per encarrilar el duel i acabar guanyant de cinc (56-61). Magali Mendy i Kennedy Burke, les dues amb 19 punts, han estat les millors per part del conjunt gironí.