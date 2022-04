En deu minuts el Figueres va passar de l’alegria d’assaborir els tres punts i poder encarar l’última jornada amb certa esperança, a encaixar dos gols, perdre contra l’Hospitalet i jugar-se-la la setmana que ve amb el descens gairebé assumit.

Sehou en l’afegit va donar els tres punts a l’equip barceloní que s’havia avançat en el marcador al minut 8. Marc Ripoll va agafar el rebot d’una pilota que s’havia estavellat al travesser després d’un servei de cantonada. El Figueres no es va fer petit i ho va intentar en tot moment: Domi no va poder aprofitar una centrada de Suaibo; però en la següent Khalid faria l’empat a 1. El juvenil va rematar amb el cap a dins poc després que Domi xutés al pal. De fet, el mateix davanter va ser l’autor del segon gol figuerenc a través d’un xut de falta amb l’esquerra ajustat al pal. Amb el 2-1, els jugadors van desfilar cap als vestidors. A la represa, els homes entrenats per Moisés Hurtado ho van continuar intentant amb l’objectiu de fer el tercer. No obstant això, no va arribar i va ser l’Hospitalet, qui amb la primera ocasió, va fer l’empat a 2 mitjançant Diego. Quan el repartiment de punts semblava dat i beneït, Sehou va fer el 2-3 per complicar, i molt, el futur del Figueres a Tercera RFEF.