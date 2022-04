"Cinc punts no són suficients per a res. No podem plantejar-nos cap partit que no sigui el de victòria". Així de clara ha estat Laura Antoja en la prèvia del partit de tornada contra l'IDK Euskotren demà a Fontajau (20 h). L'Spar Girona té clar que si vol continuar el play-off pel títol, ha de fer bo el triomf per 56-61 de diumenge passat. "A part de jugar uns quarts de final de la lliga, ho fem contra un equip que cada vegada ens ho ha posat complicat i l'avantatge és de cinc punts. Qui es vulgui relaxar, té un problema. S'ha de jugar al 300%", ha dit.

Rebekah Gardner i Binta Drammeh tornen a estar disponibles després de superar la Covid: "Amb dues jugadores més la rotació és més àmplia i podem intentar aconseguir una part ofensiva més agradable per nosaltres, mantenint la gran defensa que es va fer".