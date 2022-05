Ansu Fati serà la gran novetat pel partit que aquesta nit (21 hores) el Barça disputarà al Camp Nou contra el Mallorca i en el que el conjunt blaugrana intentarà trencar amb una nefasta ratxa a l’estadi, on hi encadena tres derrotes. Així ho va revelar ahir el seu entrenador, Xavi Hernández. «El veiem molt bé, està fent esforços importants i si tot va bé, jugarà uns minuts. És un jugador diferencial i és una llàstima no haver-lo tingut aquests mesos», deia l’egarenc durant la roda de premsa prèvia a l’enfrontament.

Ansu Fati va patir una lesió al tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa esquerra el passat 20 de gener en els vuitens de final de Copa a San mamés i, des de llavors, els serveix mèdics «l’han cuidat molt» perquè es tracta d’un futbolista «diferencial». Per a Xavi, el davanter «ha de ser un jugador molt important» pel futur del club. Si ell és la cara per rebre el Mallorca, la creu pot ser Dembélé. El francès es va perdre l’últim entrenament per culpa d’una amigdalitis però no està del tot descartat. Són baixa segura, això sí, homes com Pedri, Dest, Umtiti, Nico, Sergi Roberto, Mingueza i Braithwaite.

Sobre el partit contra el Mallorca, un autèntic «os dur» segons va assegurar Xavi, el preparador català va convidar els seus jugadors a fer «un pas endavant» per intentar oblidar les últimes tres derrotes consecutives al Camp Nou i, d’aquesta manera, sumar tres punts i cobrir així «l’objectiu de mínims com sigui», que no és pas cap altre que el de classificar-se per a la propera edició de la Lliga de Campions.

Xavi va desvetllar també que prepara reptes durant els partits per motivar els seus jugadors com «marcar en els primers 20 minuts, deixar la porteria a zero, guanyar el partit» que després es tradueixen en una «barbacoa o un sopar» com a premi.

Finalment, va explicar que aquesta setmana ha tingut una conversa amb Frenkie de Jong, qui en l'últim partit contra el Raayo Vallecano es «va frustrar» en ser canviat. «Ha de marcar diferències i tenir personalitat. És un jugador molt important de present i de futur», va resoldre sobre el neerlandès.