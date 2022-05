El Costa Brava sap des de la setmana passada que l’any que ve no seguirà competint a la Primera RFEF. La derrota al Nou Estadi de Palamós contra l’Alcoià (0-3) i la victòria del Sevilla Atlètic davant el filial del Betis (1-0) van fer que els blaugranes descendissin a Segona RFEF a falta de cinc jornades de manera matemàtica.

Això no obstant, i amb tot decidit pel club gironí, el Costa Brava torna a jugar un partit de futbol avui a les 5 de la tarda al camp de l’Atlético Sanluqueño. A l’anada a Palamós ambdós conjunts no van ser capaços de fer cap gol per endur-se els tres punts i el duel va acabar amb empat a zero en el marcador. De fet, als andalusos no li van tampoc gaire bé les coses. Ara mateix, ocupen la 17a posició de la classificació amb 38 punts, és a dir, són un dels cinc equips que baixaria si la Lliga s’acabés avui. A més, tampoc arriba a la cita en bones condicions, ja que ve de perdre tres partits consecutius contra l’Albacete, l’Andorra i el Barça B qui els va endossar un 5-0. Tanmateix, i a diferència dels gironins, els andalusos, encara, poden aconseguir la permanència si sumen les jornades que resten en victòries. De fet, avui buscaran vèncer per apropar-se a la salvació.