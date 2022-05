L’Uni comença a edificar els pilars de l’anomenada «Acadèmia Laia Palau»

Laia Palau farà 43 anys el proper mes de setembre i això de deixar el bàsquet professional ja fa temps que li ronda pel cap. Però la decisió no està presa al cent per cent i el punt i final pot arribar ben aviat, com també quedar posposat per una temporada més endavant. O dues, qui sap. El que té clar la jugadora és que passi el que passi continuarà vinculada a l’Spar Girona i que es convertirà en la cara visible del nou projecte que el club ha posat en marxa per construir la seva nova pedrera. L’Uni tornarà a gestionar la base. La seva base. L’entesa amb el GEiEG ja s’ha acabat i ara toca iniciar una nova etapa. L’engranatge ja està en marxa perquè el punt de partida se situa a partir de la temporada vinent, pel que no hi ha temps per perdre.

S’han de polir encara aspectes. Hi ha feina per davant. Però una cosa és clara. L’Acadèmia Laia Palau – Base UniGirona serà el nom que aglutinarà tots els equips de base del club. I la mateixa Laia Palau en serà la seva directora tècnica. Amb implicació màxima si s’acaba retirant ara, i amb una incidència elevada però un xic menor si continua en actiu, com a mínim, una temporada més. Això és el que s’està transmetent a tots els pares i mares que, des de divendres, i mitjançant diverses xerrades informatives, escolten en primera persona les explicacions que els arriba per part de l’Uni. Un club que ha obert la porta a totes aquelles famílies que hi vulguin accedir.

Es presenta un objectiu ambiciós però alhora a llarg termini, on no s’aposta per la immediatesa. Els èxits, quan hagin d’arribar, ja arribaran. Vol l’Uni augmentar el nivell de la seva pedrera i recuperar l’excel·lència de fa uns anys. Es considera que, al llarg d’aquestes temporades anant de la mà del GEiEG s’ha perdut potencial. La Federació Espanyola de Bàsquet, que elabora uns informes cada quatre anys (i també anuals) sobre l’estat de les pedreres de cada entitat, situava la de l’Uni el 2015 com la tercera més potent d’Espanya. Només superada per la base del Sant Adrià i el Canàries. A dia d’avui, mitja dotzena d’anys més tard, no apareix ni entre les 20 primeres de l’estat. Es lamenta aquesta pèrdua de potencial i és per això que, entre d’altres motius, s’ha decidit anar per lliure de nou.

També perquè fins ara, la direcció esportiva havia anat a càrrec del GEiEG i és l’Uni el que vol ara tenir la paella pel mànec. Decidir, apostar, equivocar-se. Hi ha la sensació, i això és el que s’està transmetent en aquestes xerrades amb pares i mares, que no s’estan creant jugadores que puguin donar un cop de mà al primer equip. Cosa que sí passava abans. Els passos, per tant, són enrere i es volen fer cap endavant. Aquesta nova aposta comptarà, entre d’altres professionals, amb una directora tècnica que serà Laia Palau. La jugadora ja fa temps que està valorant amb el club quines opcions hi ha per allargar el vincle més enllà de les pistes i s’ha acabat trobant aquesta fórmula.

Què més es presenta com a reclam? Instal·lacions com ara el pavelló de Fontajau i també el de Santa Eugènia, a l’espera d’augmentar les pistes amb nous convenis. Entrenaments de tecnificació amb entrenadors contrastats per complementar la feina del dia a dia. Uns preus més assequibles i la possibilitat de comptar amb un abonament per seguir l’Spar Girona, el primer equip, durant tota la temporada.